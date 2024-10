Prefeitura de Santana de Parnaíba realiza a 4ª edição da Feira das Profissões

Foto: Secom

Com o propósito de incentivar os estudantes do Ensino Médio a ingressarem no Ensino Superior, a Prefeitura de Santana de Parnaíba, por meio da Secretaria de Educação, realizou no dia 16/10 a 4ª edição da Feira das Profissões da cidade, no Colégio Municipal Tenente General Gaspar de Godoi Colaço.

No evento, estiveram presentes autoridades municipais, como a vice-prefeita Rosália Dantas, a secretária de Educação, Profª Carla Alves, a diretora do Colégio Colaço, Ana Lúcia, os diretores educacionais, a diretora de Ensino de Itapevi, Elisabeth Morais, junto com seus estudantes e representantes, e o futuro prefeito eleito, Elvis Cezar.

Cerca de 10 universidades participaram da feira, expondo experimentos, oferecendo bolsas de estudo, testes vocacionais, brindes e sorteios para mais de 800 alunos da terceira série do Ensino Médio da rede pública.

A programação contou ainda com espaços para que as universidades do município e da região apresentassem aos estudantes um panorama das inúmeras oportunidades de carreira disponíveis, ocasião em que puderam tirar dúvidas, descobrir novas perspectivas e até encontrar a profissão dos sonhos.