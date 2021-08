Prefeitura de Santana de Parnaíba realizou a castração gratuita de mais de 200 animais de estimação

Foto: Arquivo Linda Marinho

Para garantir a saúde e bem-estar dos animais domésticos, no último sábado, a Prefeitura de Santana de Parnaíba realizou no Colégio Ruth, no bairro São Luís, mais uma edição do Programa “Esse Bairro é o Bicho”.

Na ação, 201 pets da região foram castrados e receberam um microchip de identificação.

Além de ser importante para prevenir uma série de doenças, a castração atua no controle populacional, evitando crias indesejadas e o abandono.

O programa de castração tem acontecido nos bairros da cidade e, em breve, deve acontecer em outras localidades. Para participar, o munícipe deve ficar atento às redes sociais oficiais da prefeitura e fazer o cadastro no site quando houver disponibilidade.