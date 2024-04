Prefeitura de Santana de Parnaíba renova frota de ambulâncias para melhor atender a população

Foto: Secom

A Prefeitura de Santana de Parnaíba realizou a renovação de 100% da frota de ambulâncias do município que atende às ocorrências em toda a cidade.

Ao todo são 16 novas ambulâncias, dentre as quais duas UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) móveis e uma para o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). As UTIs têm capacidade para prestar suporte em casos de maior complexidade e estão equipadas com desfibrilador, bomba de infusão e respirador.

A unidade do SAMU tem como objetivo chegar precocemente à vítima após ter ocorrido alguma situação de urgência ou emergência, de natureza clínica, cirúrgica, traumática, entre outras. Segundo a prefeitura, isso visa um atendimento mais rápido e de qualidade para a população.