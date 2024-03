Prefeitura de Santana de Parnaíba reúne expositoras da Feira da Mulher Empreendedora

Foto: Secom

A Prefeitura de Santana de Parnaíba, por meio da Secretaria Municipal da Mulher e da Família, promoveu um encontro com as expositoras da Feira da Mulher Empreendedora, nesta terça-feira (5/3), na Arena de Eventos. Cerca de 150 mulheres participaram do evento, que contou com duas palestras. A vice-prefeita Rosália Dantas marcou presença.

O encontro foi aberto pela secretária da Mulher e da Família, Selma Cezar, que falou sobre as ações e os programas da pasta, como o Parnaíba Mais Leve, a Casa Rosa e o Epam (Espaço de Proteção e Amparo para as Mulheres). “Esses programas impactam positivamente a vida das mulheres. E a feira tem esse propósito de fortalecer as mulheres, de gerar renda, autonomia”, resumiu Selma.

Na sequência, a consultora de moda e estilo Gigi Martin ministrou a palestra “Vista-se de você e brilhe”. Já a advogada Juscilene Sant’Ana, em sua palestra, abordou o tema ‘Networking e Construção de Relacionamentos’.

O encontro também foi uma preparação para a edição especial da Feira da Mulher Empreendedora, que será realizada entre os dias 15 e 17 de março, das 10h às 22h, na Praça 14 de Novembro, Centro. A abertura do evento será na sexta-feira (15/3), às 18h30.