Prefeitura de Santana de Parnaíba terá “Dia D” de vacinação contra influenza no próximo sábado

Foto: Secom

O “Dia D de Vacinação” em Santana de Parnaíba será realizado pela prefeitura no próximo sábado (13/4), das 8h às 17h, em todas as unidades de saúde do município. A ação, sob a responsabilidade da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), tem por objetivo imunizar a população contra o vírus da influenza, responsável pela gripe.

“No momento da vacinação, o morador deve procurar a unidade de saúde mais próxima de sua casa e apresentar a carteirinha de vacinação. Caso não tenha, providenciamos uma na hora”, explica a prefeitura.

De acordo com o Ministério da Saúde, a gripe é uma infecção aguda do sistema respiratório, provocado pelo vírus da influenza, com grande potencial de transmissão. Ao todo, existem quatro tipos de vírus influenza: A, B, C e D – sendo o tipo A o responsável pelas grandes pandemias.

Para identificar se a pessoa está infectada pelo vírus, especialistas da saúde revelam que verificam a presença de sintomas como febre, tosse, dores de cabeça, na garganta e no corpo. O Dia D é aberto a toda população, principalmente para os grupos prioritários (crianças, idosos e puérperas).

Confira a lista completa dos grupos prioritários:

. Crianças de 6 meses a menores de 6 anos (5 anos, 11 meses e 29 dias);

. Trabalhadores da Saúde públicos e privados) de diferentes níveis de complexidade;

. Gestantes;

. Puérperas: todas as mulheres no período até 45 dias após o parto;

. Professores e trabalhadores de instituição de ensino básico a superior;

. Povos indígenas;

. Povos e comunidades tradicionais quilombolas;

. Indivíduos com 60 anos ou mais de idade;

. Profissionais das forças de segurança e salvamento;

. Profissionais das Forças Armadas;

. Pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis;

. Pessoas com outras condições clínicas especiais;

. Pessoas com deficiência permanente;

. Caminhoneiros;

. Trabalhadores de transporte coletivo (para passageiros urbanos ou de longo curso);

. Motorista/cobrador e profissionais de transporte de passageiros;

. Trabalhadores Portuários;

. População privada de liberdade e funcionários do sistema prisional;

. Adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas;

. Pessoas em situação de rua.