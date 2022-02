Santana de Parnaíba – Mais de 30 mil kits de material escolar são distribuídos aos alunos da rede municipal

Foto: Secom

Nesta semana, a prefeitura realizou a entrega dos kits de material escolar para os cerca de 32 mil alunos da rede municipal. O ato simbólico que marcou o início da distribuição aconteceu na segunda-feira (07/02), no Colégio Ricarda, na região da Fazendinha, onde mais de 200 alunos receberam os kits.

Ao longo da semana, as entregas foram realizadas nos outros colégios do município, beneficiando alunos desde o ensino infantil até o ensino médio, que além do material receberam frascos de repelente.

Os kits de material escolar são desenvolvidos de acordo com o nível de ensino, sendo 5 diferentes composições para atender às principais necessidades de cada fase dos alunos. A depender da idade, o kit pode conter até 15 itens como lápis de cor, caderno, estojo, entre outros.

AUMENTO DO MATERIAL ESCOLAR EM 16%

Enquanto o levantamento recente do Procon SP aponta para uma alta de 16% no preço médio dos itens que compõem a lista de materiais escolares, os pais dos alunos em Santana de Parnaíba terão um motivo a menos com o que se preocupar, já que as entregas logo no início do ano proporcionarão uma economia significativa para as famílias parnaibanas.

Entre os itens listados pelo órgão, também estão inclusos os gastos com uniformes, algo que também não será preocupação para os pais, já que em breve a prefeitura deve iniciar a entrega em todos os colégios da cidade.

A rede de ensino de Santana de Parnaíba é uma das poucas 100% municipalizadas do país e a prefeitura distribui gratuitamente a todos os alunos kits de uniforme e material escolar.