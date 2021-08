Santana de Parnaíba apresentou queda no número de óbitos em relação ao coronavírus

Foto: Marcio Koch/ Secom

Santana de Parnaíba já vacinou 29.059 pessoas com a segunda dose ou dose única, e atingiu uma cobertura de 20,4%. Até ontem (03) o município já aplicou 106.598 doses da vacina entre primeira, segunda e única dose.

A exemplo do país e do estado que seguem apresentando tendência de queda com relação aos níveis de contaminação e óbitos, já é possível perceber em Santana de Parnaíba o efeito do avanço da vacinação.

Para se ter uma ideia da queda no número de óbitos, em março a cidade chegou a registrar a perda de 77 parnaibanos, 40 em abril, 33 em maio, 19 junho e até o momento no mês de julho, 7, o que equivale a uma redução de mais de 91%.

Já com relação a contaminação, também é notório o decréscimo de novos casos, no mês de março deste ano por exemplo, a cidade chegou a registrar um acumulado de mais de 1800 novos diagnósticos da doença, e agora, até o dia 30 de julho a soma de novos casos é de 1172, o que equivale a uma queda de 35% no nível de contaminação.

Também é perceptível a diminuição de casos graves e média de internações, pois a cidade tem ocupação de apenas 12% dos leitos municipais, com 08 pacientes no CCC do Fernão Dias, nenhum no PAM Santa Ana e nenhum na UPA Fazendinha, não havendo nenhum munícipe intubado. Já foram mais 365 pacientes que voltaram para casa.