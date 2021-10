Santana de Parnaíba chegando perto de 100% de pavimentação da cidade

Foto: Marcio Koch/ Secom

Dando continuidade ao programa de pavimentação do município nos últimos 8 anos, a Prefeitura de Santana de Parnaíba, por meio da Secretaria de Serviços Municipais, está realizando a pavimentação das ruas Harmonia e Domingues de Moraes, no Bairro do Suru.

Além disso, para melhorar a qualidade das vias, também está sendo realizado o recapeamento de diversos bairros, o mais recente foi o bairro Germano que já foi 100% recapeado, as equipes da frente de pavimentação também começaram a renovação do asfalto na Avenida Cid Vieira, em Alphaville, e para as próximas semanas também já estão programados os trabalhos na Avenida Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues e em vias do Centro.

Outra frente de pavimentação que teve início essa semana foi no Jardim Santa Helena II, no Cururuquara, onde além dos trabalhos de preparação para o asfalto já foi iniciada a pavimentação na Rua Victor Chaves de Oliveira.

Nos últimos oito anos, a prefeitura pavimentou e recapeou mais de 300 km de vias em diversos bairros, melhorando a segurança e mobilidade urbana. O prefeito Marcos Tonho esteve acompanhando o andamento do recapeamento das ruas da cidade, e falou sobre a importância desse investimento para a valorização e segurança da população de Santana de Parnaíba.

“ Estamos dando continuidade a todo um trabalho que foi desenvolvido ao longo dos últimos anos, ando pelos bairros da nossa cidade para acompanhar o andamento e a qualidade dos serviços que estão sendo prestado para garantir o melhor para nossa população. O recapeamento traz mais qualidade, desenvolvimento e segurança para todo os bairros, vamos continuar trabalhando para que cada rua nova em nossa cidade esteja com uma excelente qualidade”, disse o prefeito Marcos Tonho.