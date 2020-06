Santana de Parnaíba é a cidade com o maior percentual de isolamento social da região

Foto: Arquivo

O isolamento social é a medida mais recomendada pela OMS (Organização Mundial da Saúde) para evitar o aumento da disseminação do Coronavírus, pois quanto menos pessoas tiverem contato com outras, as chances de contágio diminuem.

Segundo Sistema de Monitoramento Inteligente (SIMI-SP) do Governo do Estado, Santana de Parnaíba foi uma das cidades que teve a maior adesão ao isolamento social, alcançando no último domingo (24), o índice de 60% ficando na quarta colocação no ranking estadual. Durante a semana, quando a maioria da população tende a sair para trabalhar, o município se manteve com bons índices, ficando em 7º lugar, na última quarta-feira(27), com 50%. Entre os municípios com mais de 100 mil habitantes, fica na 2ª posição, perdendo apenas para Caraguatatuba neste quesito.