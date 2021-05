Santana de Parnaíba comemora 39 anos de tombamento do Centro Histórico e lançará livro sobre sua arquitetura

Foto: Fabiano Martins/ Secom

Santana de Parnaíba comemorou, no último dia 13 de maio, os 39 anos de tombamento do Centro Histórico, que é composto por 209 edificações do século XVI e foi reconhecido em 1982 pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo – CONDEPHAAT como Patrimônio Histórico do Brasil.

O tombamento é realizado com o objetivo de preservar bens de valor histórico, cultural, arquitetônico, ambiental e até afetivo visando manter as características originais.

Ainda nesse contexto, também aconteceu o lançamento do volume 2 da Coleção Museu e Casarão, um livro que, além de divulgar a exposição do Museu Anhanguera e do Casarão Monsenhor Paulo Florêncio da Silveira Camargo, pretende dar um panorama geral da arte, arquitetura, história e patrimônio cultural de Santana de Parnaíba. O volume 1 é resultado da experiência profissional e das investigações da arquiteta e mestre em patrimônio cultural Cecília Valente, servidora pública municipal.

Tanto o primeiro volume, quanto o segundo podem ser utilizados por alunos e professores, bem como por profissionais das áreas de história, arquitetura, e demais interessados e estão disponíveis no Museu Anhanguera e no CEMIC, localizados no Largo da Matriz – Centro Histórico. Mais Informações: 4622-8700