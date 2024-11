Santana de Parnaíba comemora 444 anos com uma programação especial para os moradores

Foto: Secom

Hoje, 14 de novembro, Santana de Parnaíba, uma das cidades mais antigas do Brasil, celebra seus 444 anos de história. Para marcar esta data histórica, a cidade preparou uma programação diversificada, com atrações para todos os públicos.

As comemorações começaram bem cedo, às 6h, com o toque dos sinos da Igreja Matriz Sant’Ana, seguido pela Alvorada, executada pela banda Luz da Alvorada, que percorreu as ruas do Centro Histórico. O repertório incluiu clássicos como o hino da cidade, o tradicional “Parabéns”, “Amigos para Sempre” (de Jayne) e “Aquarela do Brasil” (de Ary Barroso).

Às 9h, a Igreja Matriz Sant’Ana recebeu a Missa Solene, presidida pelo Padre Marcelo Augusto. Logo após, a comunidade foi convidada a saborear um café caipira, oferecido no Centro de Memória e Integração Cultural (Cemic).

A programação continua à noite, a partir das 20h, com uma série de shows na Avenida General Cezar, no Campo da Vila (em frente ao novo Hospital). A abertura ficará por conta de artistas locais como Danillo Gomes, Lucas e Guilherme, e Kivia Pascoal. Em seguida, o palco será tomado pela dupla Maiara e Maraisa, que promete animar o público com seus sucessos, como “Medo Bobo”, “Narcisista”, “Aí Eu Bebo” e “A Culpa é Nossa”, entre outros.

Vale ressaltar que a entrada é gratuita, mas as pessoas podem colaborar doando 1kg de alimento não perecível, que será destinado ao Fundo Social de Solidariedade no atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade social do município.



PROGRAMAÇÃO DA NOITE

18h- Abertura dos portões;

20h – Show de abertura com Danillo Gomes, Lucas e Guilherme e Kivia Pascoal. Em seguida, subirá ao palco a dupla sertaneja Maiara e Maraisa, na Avenida Geraldo Cezar – Campo da Vila (em frente ao novo Hospital.