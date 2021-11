Santana de Parnaíba – Conferência Municipal de Saúde aconteceu ontem na Arena de Eventos

Fotos: Fabiano Martins/ Secom

A Prefeitura de Santana de Parnaíba, através da Secretaria de Saúde, realizou ontem, na Arena de Eventos, a 9ª Conferência Municipal de Saúde, com o objetivo de melhorar ainda mais os serviços de saúde na cidade. Abriram o evento, o prefeito Marcos Tonho e o secretário de Saúde, José Carlos Misorelli.

O evento foi uma forma de tornar o trabalho desenvolvido na pasta de saúde ainda mais democrático, com os usuários do sistema de saúde tendo a oportunidade de apresentar sugestões e projetos de melhorias, desde que realizassem a prévia inscrição e apresentação do projeto no site da prefeitura.

Também, aconteceu a eleição para a escolha dos novos membros do Conselho Municipal de Saúde, que apresentaram as candidaturas nas unidades de saúde do município.