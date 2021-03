Santana de Parnaíba criou novos leitos de UTI e de enfermaria

Foto: Fabiano Martins/ Secom

A Prefeitura de Santana de Parnaíba, por meio da Secretaria de Saúde, anunciou, nesta semana, a criação de 16 novos leitos de UTI no Centro de Tratamento ao Coronavírus, no bairro Fernão Dias, 18 leitos de enfermaria no PAM Santa Ana, na região central e 12 leitos de enfermaria na UPA do bairro Fazendinha para o tratamento da Covid-19.

Com as ações, a lotação de 100% dos leitos de UTI no Centro de Tratamento ao Coronavírus foi reduzida para 72%, aumentando para 36 leitos após a criação de 16 novos. A enfermaria que antes estava com lotação de 95%, reduziu para 63% de ocupação após o aumento de 30 novos leitos, sendo 18 no PAM Santa Ana e 12 na UPA Fazendinha.

O colapso da saúde municipal foi minimizado com a criação de novos leitos, mas o Estado de São Paulo superou 90% de ocupação em UTI e se junta a mais de 16 estados brasileiros que estão próximos da totalidade de ocupação de vagas de alta complexidade em razão da pandemia.

A prefeitura tem investido no combate e tratamento da Covid-19 e o município conta hoje com 51 respiradores, sendo que apenas 17 dos 36 alocados no CTC Fernão Dias estão em utilização no momento. Santana de Parnaíba ainda dispõe de 5 no PAM Santana, 4 na UPA Fazendinha e 3 no Pronto Socorro Infantil, que estão a disposição para utilização, além de outros 3 nas ambulâncias para remoção de pacientes.