Santana de Parnaíba – Defesa Civil intensifica trabalhos de prevenção para evitar transtornos em épocas de chuvas

Foto: Secom

O primeiro trimestre do ano é marcado por fortes pancadas de chuva, principalmente no final do dia. São as conhecidas chuvas de verão que ocorrem em razão da diferença de temperatura, umidade e pressão. Em razão disso, a Defesa Civil vem realizando um trabalho incessante de prevenção que teve início em novembro e vai até abril, intitulado como Operação Verão, que conta com monitoramento de áreas de risco e orientação aos moradores.

Outras ações preventivas da Defesa Civil são as campanhas realizadas por meio de materiais específicos, como cartilhas, manuais e filipetas fornecidas pelo Estado e entregues porta a porta e em locais de grande circulação pelos agentes; campanhas educativas nas escolas, na Guarda Mirim, projetos da prefeitura com os jovens e no NUDEC, pessoas que representam bairros e tornam-se representantes voluntários, que não atuam diretamente na ação, mas têm a missão de alertar e acionar o socorro.

Todas as ações desenvolvidas pelo departamento, que responde diretamente à pasta da segurança, visam proteger a vida dos munícipes da cidade, preparando-os para eventuais acontecimentos naturais ou situações adversas.

A atuação da Defesa Civil também visa procedimentos emergenciais, apoio assistencial à população e primeiros socorros para preservação da integridade física e prevenção de perda de vidas humanas em meio a decorrência de deslizamentos ou outros desastres naturais, visando minimizar impactos para a população e restabelecer a normalidade social.

Para um trabalho efetivo, a Coordenação da Defesa Civil de Santana de Parnaíba está interligada com a do Estado e possui uma plataforma interna onde é acompanhado em tempo real o chamado das ocorrências e também é possível fazer o controle das que estão sendo atendidas por todo município.

Além disso, de maio a setembro os agentes atuam na chamada Operação Estiagem, um período de baixa umidade do ar, com muito calor, que podem provocar queimadas. O trabalho nesse período é voltado tanto à conscientização da população como no apoio e identificação a focos de incêndio.

Para que os agentes estejam preparados para atender as mais diversas ocorrências, eles passam por cursos de capacitação que são obrigatórios no município e visam tanto a Operação Verão, quanto a Operação Estiagem. Em média, um agente faz por volta de 5 cursos ao ano para oferecer a maior segurança possível no atendimento à população.

Quando chamar a Defesa Civil

- Graves desastres com vítimas e desabrigados;

- Inundações;

- Grandes incêndios, com vítimas;

- Acidentes com combustíveis, produtos perigosos (radioativos, químicos, inflamáveis, tóxicos, explosivos e corrosivos);

- Explosões em depósitos de gás de cozinha;

- Rachaduras, trincas e fissuras em edificações;

- Deformações em estruturas (lajes, vigas, pilares e paredes);

- Infiltrações graves com grande risco de desabamento.

Como acionar a Defesa Civil

Caso aconteça um desastre e você esteja por perto, é importante pedir ajuda. Ligue para o número 199, tente manter a calma e esteja preparado para dar informações que permitirão que o socorro seja prestado rapidamente:

- Identifique-se: diga seu nome e seu telefone (talvez haja necessidade de confirmar sua chamada ou pedir mais esclarecimentos).

- Onde aconteceu: dê o endereço completo, com rua, número e cidade (acrescente um ponto de referência).

- O que aconteceu: seja breve, diga, apenas o essencial.

Receber Alerta Defesa Civil por SMS

Para receber no celular alertas e informações da Defesa Civil do Estado, sobre risco de mau tempo na sua região, o munícipe deve fazer o cadastro enviando um SMS para o número 40199 com o seu CEP, assim as mensagens serão enviadas sempre que for necessário.