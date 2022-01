Santana de Parnaíba é destaque na Copa São Paulo de Futebol Júnior que está na sua 52ª edição.

Foto: Secom

Pela primeira vez na história da cidade, Santana de Parnaíba recebeu ontem um dos torneios mais importantes do futebol de base do mundo, a Copa São Paulo de Futebol Júnior, que está na sua 52ª edição, np Estádio Municipal Prefeito Gabriel Marques da Silva.

O estádio foi sede para o grupo 24, de onde saíram classificados na primeira fase Vasco da Gama e Ska Brasil. O time do Rio realizou a primeira partida eliminatória também no estádio Municipal, onde venceu o Joinville por 4 a 0.

O estádio foi elogiado por jogadores, comissões técnicas, pelo Pentacampeão Edmilson, narradores e comentaristas que estiveram presente nos jogos ocorridos no estádio.

“Nessas oito Copas São Paulo, confesso que é um dos melhores campos que a gente jogou”m disse Rodrigo Dias, gerente geral da Base do Vasco.

“ O estádio é maravilhoso, desde a inauguração todo mundo tem elogiado bastante. Agradecer também ao apoio de sempre do ex-prefeito Elvis Cezar” disse Edmilson, ex-jogador da seleção brasileira.

“Aqui em Santana de Parnaíba, temos um palco moderno, apropriado para o futebol, e isso é uma grande vantagem para a cidade”, disse José Gomes, técnico do SKA Brasil que tem sede na cidade.

Ontem (15/01) o estádio recebeu mais um confronto da terceira fase da competição, o jogo foi entre o time gaúcho (Internacional) e o tradicional time da capital paulista, (Portuguesa), que acabou em 0 x 0 no tempo normal e foi para os pênaltis com a vitória do time do Inter. Santana de Parnaíba se despede de sediar os jogos na cidade.