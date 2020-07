Santana de Parnaíba: O DRIVE JULINO FOI UM SUCESSO!

Foto: Secom/ Santana de Parnaíba

Na noite de sábado, 11/07, o Fundo Social de Solidariedade de Santana de Parnaíba, realizou um Drive-Thru Julino, no bolsão de estacionamento central.

O ‘voucher’ que dava direito a uma linda trouxinha de tecido estampado, ao estilo caipira, cheio de guloseimas de festa julina, foi pago com antecedência.

Em uma grande tenda, as trouxinhas foram organizadas de forma que, a cada carro que chegava, passando por uma porteira, as mesmas seriam trocadas pelos ‘vouchers’ e entregues, sem nenhum contato com os compradores. Todos, por determinação de decreto municipal, usaram máscaras e o evento transcorreu dentro do planejado. Quem entregava, também usava luvas e alcool gel para mantê-las devidamente higienizadas.

Em tempos de pandemia, este evento alegrou os participantes, sendo bem criativo além de ser beneficente.

A primeira dama, presidente do FSS, Selma Cezar, realizou o evento e ficou presente, acompanhando as entregas. “Quero agradecer, do fundo do meu coração, a minha equipe do Fundo Social de Solidariedade e a todos que adquiriram o ‘voucher’ contribuindo com este ato solidário”, declarou.