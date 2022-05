Santana de Parnaíba – Estádio Municipal sedia Jogos do Campeonato Brasileiro Sub-20

Foto: Secom

O município de Santana de Parnaíba tem se consolidado no mapa das principais competições do calendário nacional, e dessa vez a cidade recebe os jogos da primeira edição do Campeonato Brasileiro sub-20 feminino.

Desde o dia 03 de maio, a competição reúne atletas de 24 clubes brasileiros divididos em 6 grupos, onde as equipes se enfrentam em jogos de turno e returno. Os primeiros colocados de cada grupo e as outras duas equipes com melhor campanha avançam para a fase final da competição.

A cidade, que já sediou a Ladies Cup e que em 2022 foi pela primeira vez sede da Copa São Paulo de Futebol Júnior, recebe novamente no Estádio Municipal e no Campo do Colinas, grandes equipes do futebol nacional, como Corinthians, Flamengo, Vasco, São Paulo, entre outros.