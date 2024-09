Santana de Parnaíba fará o Desfile de 7 de setembro

A Prefeitura de Santana de Parnaíba realiza neste sábado, 7/9, no Dia da Independência do Brasil, o desfile cívico “Escola: um espaço para construção de saberes”. O evento organizado pela Secretaria de Educação contará com a participação de aproximadamente 5 mil pessoas, entre alunos, professores, equipe técnica e coordenação.

Em virtude da montagem e desmontagem da infraestrutura (palco e arquibancada), haverá interdição parcial da Av. Tenente Marques, no horário das 6h às 14h. A gestão da via está sob a responsabilidade da Secretaria de Transporte e Trânsito, com apoio da Guarda Civil Municipal (GCM).

Serviço

Evento: Desfile 7 de Setembro

Dia: 7/9/2024

Horário: 9h

Local: Av Tenente Marques, 5.555 – Fazendinha