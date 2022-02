Santana de Parnaíba fará vacinação contra Covid-19 nos parques no sábado dia 12

Banner: Divulgação

A Secretaria Municipal de Santana de Parnaíba, na grande São Paulo fará vacinação nos parques da cidade neste sábado, dia 12. Serão montados postos de vacinação em seis parque, onde serão aplicadas vacinas contra Covid para crianças com idade entre 05 e 11 anos, e a primeira, segunda e dose de reforço para os adultos.

O objetivo da campanha de vacinação é imunizar o maior número de pessoas possíveis contra a Covid-19 no município. Para a vacinação das crianças é necessário a carteira de vacinação e o pré-cadastro no site www.vacinaja.sp.gov.br.

Os postos de vacinação estarão montados nos parques Santana, Cristal Park, São Luiz no horário das 9 às 12 horas e nos parques Colinas, Tibiriçá e São Pedro no horário das 14 às 17 horas.

Toda população vacinada

Em janeiro a Secretaria Municipal da Saúde de Santana de Parnaíba completou a vacinação de toda a população da cidade com a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Segundo os dados da secretaria até 31 de janeiro 103,06% da população adulta estimada recebeu a vacina. Com relação a primeira dose foram vacinados 110,39% da população estimada. A dose de reforço já foi aplicada em 50,28% da população.

Com relação a vacinação de crianças com idade entre 05 e 11 anos até o dia 31 de janeiro foram vacinadas 5.995 crianças, o que representa 34,98% do público-alvo estimado em 17.138 crianças nesta faixa etária.