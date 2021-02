Santana de Parnaíba: Fundo Social faz a primeira feijoada solidária

Fotos: reprodução Facebook - Legenda: Acima, Vanessa e Marcos Tonho, primeira dama e prefeito

Organizada pela primeira dama, presidente do Fundo Social de Solidariedade de Santana de Parnaíba, Vanessa Ferreira Pereira, com o apoio direto da vice-prefeita Rosália Dantas, aconteceu no sábado, a primeira Feijoada Solidária. Ambas participaram de todas as etapas, junto às equipes.

Foram mais de 900 feijoadas compradas antecipadamente e na hora, cuja arrecadação vai ser revertida em ações sociais voltadas para as famílias cadastradas, que se encontram em situação de vulnerabilidade.

Até o prefeito participou da entrega, na foto. com a vice-prefeita. Marcos Tonho e Rosália Dantas.

Os panelões estavam cheios e a feijoada foi passada para marmitex fechados que foram entregues em ‘drive thru’, na escola municipal Profa. Leda Cairá.

O prefeito Marcos Tonho foi ao local, para apoiar a ação da sua esposa, presidente do FSS, Vanessa e, teve a visita do ex-prefeito Elvis Cezar, que compareceu com sua esposa Selma Cezar, que é a atual secretária da Mulher e da Família (foto acima). E, para tudo dar certo, a equipe mobilizada foi grande e animada.