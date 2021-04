Santana de Parnaíba – GUARDA MUNICIPAL FARÁ PATRULHAMENTO COM BICICLETA

Foto: Divulgação Secom

Na manhã de hoje, a Prefeitura de Santana de Parnaíba realizou, através do prefeito Marcos Tonho e da vice-prefeita Rosália Dantas, a cerimônia de formatura do ciclopatrulhamento da Guarda Municipal.

Esteve presente na solenidade o deputado estadual Cezar.

Segundo o prefeito Marcos Tonho, este é um modelo de policiamento importante, inovador e muito eficaz, pois possibilita maior proximidade com os munícipes e mais mobilidade onde as viaturas de 4 ou 2 rodas não conseguem chegar. E, completou: “Santana de Parnaíba tem uma guarda preparada e estruturada, aqui o crime não compensa, por isso somos referência em segurança pública no Estado de São Paulo.”