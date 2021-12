Santana de Parnaíba inaugura amanhã o “Natal de Luz” com o maior presépio articulado do Estado

Para proporcionar uma experiência única aos moradores e visitantes de Santana de Parnaíba, amanhã (03/12), acontecerá a cerimônia de inauguração do “Natal de Luz”, com o acendimento das luzes que farão parte da tradicional decoração de natal da cidade, além da abertura do presépio.

Mais de 50 mil lâmpadas Irão enfeitar a Praça XIV de Novembro, Praça da Bandeira, Largo da Matriz, além de árvores, jardins, coreto, ruas, fachadas e todo o entorno do Centro Histórico.

Considerado o maior do Estado de São Paulo com mais de 200 metros quadrados, o presépio articulado conta com 21 bonecos mecanizados, que contam a história do nascimento de Jesus.

Para este ano, a grande novidade é a projeção de imagens natalinas na fachada principal da igreja Matriz. Também está prevista a Casa do Papai Noel, que ficará ao lado do presépio, além de cantatas de natal, uma delas com um dos maiores tenores internacionais e participante do Show dos Famosos, Tiago Arancam.