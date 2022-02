Santana de Parnaíba inaugura mais um grande e moderno colégio

Foto: Marcio Koch/ Secom

Seguindo com os investimentos em educação, Santana de Parnaíba ganhou mais um colégio de primeiro mundo no dia 07/02, com a inauguração do Novo Colégio Imídeo, na região da Fazendinha. Em cerimônia que contou com a presença de moradores, autoridades municipais e estaduais e do apresentador de TV, Elvis Cezar, foram apresentadas as novas instalações do colégio, que terá capacidade para atender mais de 900 alunos do ensino fundamental II, médio e EJA (Educação de Jovens e Adultos).

Localizada ao lado do terminal rodoviário do bairro, a infraestrutura impressiona tanto pelo tamanho quanto pela qualidade dos equipamentos, sendo chamada inclusive de “universidade infantil” por parte dos moradores. A exemplo de outros colégios do município que já possuem equipamentos compartilhados entre as secretarias de educação e esporte como o Zilda Arns, Paulo Freire, Tom Jobim e Max Santana, o novo Imídeo contará com ginásio poliesportivo e com uma piscina semiolímpica, coberta e aquecida.

Com 8.127,54 m², o colégio contará ainda com 20 salas de aula, laboratórios de informática e robótica, biblioteca, ala administrativa, estacionamento e cozinha, tudo com um layout planejado para favorecer o aprendizado e desenvolvimento dos alunos.

A inauguração já nos primeiros dias do ano letivo também foi importante para os alunos do C.M. Carlos Alberto, que serão atendidos provisoriamente no Novo Imídeo, já que a unidade educacional do Bairro 120 será reconstruída para se tornar um prédio mais amplo, moderno e mais adequado aos estudantes do bairro.

Fora tudo isso, os equipamentos esportivos anexos ao colégio servirão como mais um vetor de saúde e qualidade de vida para a região, já que não ficarão restritos à utilização dos alunos, podendo ser utilizados para o desenvolvimento de aulas de modalidades esportivas e pela população no período em que não houver aulas.

Com a inauguração, a prefeitura atinge a marca de 27 novos colégios entregues desde de 2013. Ao todo, foram geradas mais de 12 mil vagas de ensino.

INVESTIMENTOS NA EDUCAÇÃO

Nos últimos 9 anos a prefeitura realizou uma série de investimentos que chegaram a colocar a cidade como a que mais cresceu no principal indicador da educação básica, o Ideb, entre os quais estão as aulas de robótica, o Centro de Línguas (aulas de Inglês, Mandarim, Espanhol), a plataforma Parnaíba Idiomas (que possibilita que todos os moradores da cidade aprendam um novo idioma de forma gratuita e on-line), os programas Mind Lab, Khan e Brain Academy com ensinamentos de inteligência emocional, o Programa Connect inserção ao mundo digital, entre outros investimentos. Vale destacar que Santana de Parnaíba é uma das poucas cidades do Brasil com o ensino 100% municipalizado e que a prefeitura realiza anualmente a entrega de kits de uniformes escolares e kits de material aos mais de 32 mil alunos da rede.

Além disso, existe toda uma preocupação com a correta alimentação dos alunos, por meio de um cardápio elaborado por nutricionistas para garantir que as mais de 65 mil refeições servidas diariamente nos colégios da cidade auxiliem no desenvolvimento e aprendizagem dos alunos.

Recentemente, a cidade, que já utiliza ferramentas como o Google For Education, deu mais um passo no caminho da tecnologia 4.0 com a aquisição de cerca de 13 mil notebooks, dos quais parte já foi entregue aos alunos e professores no final do ano passado e parte deve ser entregue no início deste ano.