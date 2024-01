Santana de Parnaíba inaugura Unidade Básica de Saúde no Bairro do Ingaí

Foto: Secom

A Prefeitura de Santana de Parnaíba inaugura nesta sexta-feira (26/01), às 17h, a Unidade Básica de Saúde (UBS) do Ingaí. O equipamento público, fica localizado na Estrada do Ingaí, 2000.

A Unidade Básica de Saúde (UBS), do bairro Ingaí é um marco na expansão dos serviços de saúde que são oferecidos no município. Com instalações modernas, a nova unidade visa oferecer um serviço de alta qualidade com atendimentos de Clínica Médica, Ginecologia, Obstetrícia, Odontologia, Pediatria e Psicologia.

A nova unidade de saúde, proporcionará mais rapidez e comodidade no atendimento aos munícipes do bairro.