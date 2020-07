Santana de Parnaíba: Inaugurada a Estação Rodoviária do bairro Fazendinha, na noite de ontem

Fotos: Secom

Ontem, a partir das 20h:20, o prefeito Elcis Cezar, de Santana de Parnaíba, inaugurou o novo Terminal Rodoviário do bairro da Fazendinha. Poucas pessoas estiveram presentes pois foi uma inauguração online, para evitar aglomerações.

Segundo ele, “este terminal vai impactar uma grande parte da população, que são os que mais precisam do transporte de ônibus. O mesmo terá uma nova linha municipal circular que atenderá a região, também inaugurada na data de hoje.”

Elvis Cezar, no discurso de inauguração, fez um balanço das obras que estão em andamento, que seguem o ‘Plano de Metas’ da Prefeitura. E, destacou a duplicação da Estrada Tenente Marques que vai ser entregue totalmente duplicada.

Explicou ainda, que as edificações municipais, onde se paga aluguel atualmente, com as obras concluídas, significarão cerca de R$700 mil reais em economia de aluguéis. Falou ainda, que a Santana de Parnaíba é a única cidade do Brasil a congelar há seis anos o IPTU.

Outra obra de porte será a construção do Complexo Hospitalar Santa Anna, através de uma verba suplementar aprovada pela Câmara Municipal.

Agradeceu aos colaboradores da prefeitura e descerrou a placa inaugural (foto acima) junto com vereadores. O evento terminou com um grande show pirotécnico para comemorar mais esta inauguração.