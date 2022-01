Santana de Parnaíba inicia vacinação infantil e inclui autistas no grupo prioritário

Foto: Secom

A prefeitura de Santana de Parnaíba deu início na tarde de ontem (17/01), a vacinação infantil contra o covid-19 para crianças de 5 a 11 anos com comorbidades e deficiências, e incluiu no grupo prioritário os autistas.

A vacinação está ocorrendo de segunda a sexta-feira, das 14h às 16h nas Unidades Básicas de Saúde Alphaville, Álvaro Ribeiro, Colinas da Anhanguera e nas Unidades de Saúde Avançada da Fazendinha, Parque Santana e Cidade São Pedro e não é necessário agendamento prévio, mas é preciso que os pais ou responsáveis levem um laudo médico comprovando as comorbidades.

A previsão é que a imunização para crianças com comorbidades e deficientes seja concluída até 17 de fevereiro e, após a conclusão dos grupos prioritários, a Secretaria de Saúde deverá iniciar a vacinação de acordo com as determinações da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo .