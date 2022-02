Santana de Parnaíba já atingiu a meta de vacinação da 2ª dose contra a Covid-19

Foram vacinados 103,06% da população estimada com a segunda dose; vacinação de crianças está em 34,98%

Em janeiro a Secretaria Municipal da Saúde de Santana de Parnaíba completou a vacinação de toda a população da cidade com a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Segundo os dados da secretaria até 31 de janeiro 103,06% da população adulta estimada recebeu a vacina. Com relação a primeira dose foram vacinados 110,39% da população estimada. A dose de reforço já foi aplicada em 50,28% da população.

Com relação a vacinação de crianças com idade entre 05 e 11 anos até o dia 31 de janeiro foram vacinadas 5.995 crianças, o que representa 34,98% do publico alvo estimado em 17.138 crianças nesta faixa etária. Este percentual foi atingido com 15 dias de vacinação.

Sem agendamento

Durante a semana todas as unidades de saúde do município estão atendendo para vacinação de crianças e adultos, sem a necessidade de agendamento. As pessoas podem procurar a unidade mais próxima de sua residência para receber a dose de reforçou ou para a vacinação de crianças. Segundo a Secretaria da Saúde o objetivo é vacinar toda a população o mais rápido possível como forma de diminuir os riscos de aumento de casos graves provocados pela variante Ômicron.

Medidas de prevenção

Apesar do alto índice de vacinação de adultos na cidade a Secretaria da Saúde mantém as recomendações de prevenção da doença para a população, com o uso de máscaras, distanciamento social e higienização constante das mãos com sabão ou álcool em gel.