Santana de Parnaíba lança o programa “Educação Ativa”

Foto: Sandro Almeida/ Secom

Educação Ativa auxilia os alunos da rede municipal no período de pandemia, com a realização de aulas online, plantão de duvidas e matérias didáticas para todos os alunos

A educação em Santana de Parnaíba é um dos principais pilares da atual gestão e, nesse período de pandemia, as secretarias de educação e de tecnologia da informação desenvolveram um programa para auxiliar os alunos e os pais em relação as aulas, é o Programa “Educação Ativa”.

Entre as ações do programa estão o “Aula Online”, “Plantão de Dúvidas” e o “Professor Me Liga”. No “Aula Online”, professor e aluno tem encontros diários, de forma remota, e realizam as atividades propostas no ano letivo. As aulas tem duração de 50 minutos, mesmo período das aulas presenciais.

Já no “Plantão de Dúvidas”, os professores ficam a disposição dos alunos e pais, durante o horário de estudos, para tirar dúvidas pontuais sobre determinadas disciplinas. E o “Professor Me Liga” é mais uma importante ferramenta para auxiliar os alunos em dúvidas conceituais sobre as disciplinas, que funciona de segunda a sexta-feira, das 08h ás 21h, onde os professores de cada disciplina estão à disposição para auxiliar nas dúvidas, para falar com o professor, o aluno deve entrar em contato através do telefone 4622-8610, realizar o cadastro que logo em seguida, o professor retorna a ligação ao aluno.

Além dessas ações, cada colégio tem seu perfil oficial nas redes sociais, no whatsApp para orientações e um site exclusivo, além da plataforma inspira, que juntas, visam facilitar e auxiliar os pais e alunos no que for necessário para que o aluno consiga dar continuidade ao ano letivo.