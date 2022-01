Santana de Parnaíba – Obras aceleradas no Novo Hospital Municipal

As obras do Novo Hospital Municipal seguem avançando e a expectativa é que já no próximo semestre desse ano a prefeitura concretize a entrega da nova unidade de pronto atendimento, que terá 200 leitos.Com as obras iniciadas desde o final de 2020 e com recursos para a construção reservados também desde esse período, o hospital já está com mais de 40% das obras executadas, com a finalização de toda estrutura pré-moldada, e passa agora para a fase de execução de alvenaria.Com mais de 13 mil m², a nova unidade abrigará o Pronto Socorro Infantil, Pronto Socorro Adulto, a Maternidade Municipal e contará com uma ampla e completa infraestrutura para o atendimento dos parnaibanos. Localizado em um ponto estratégico, na Avenida Geraldo Cezar, que faz ligação com a Estrada dos Romeiros e com a ponte que dá acesso a diferentes regiões da cidade, o Novo Complexo Hospitalar será de média complexidade e terá condições para a realização de cirurgias de pequeno e médio porte. O Novo Hospital contará com um efetivo de cerca de 1300 profissionais e quase 100 vagas de estacionamento. O equipamento de saúde contará com ambientes como recepção, triagem, consultórios para atendimento adulto e infantil, área de imagens, isolamento e observação, área administrativa, ala completa da maternidade, centro cirúrgico, além de aparelhos para a realização de raio-x, ultrassonografia, tomografia e 200 leitos divididos em quartos duplos, dos quais 26 serão de UTI.