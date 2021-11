Santana de Parnaiba teve ontem a Caminhada Ecológica em defesa da mulher

Foto: Fabiano Martins/ Secom

Ontem, sábado 20, com abertura às 8h, aconteceu a Caminhada Ecológica pelo fim da violência contra a mulher, em prol de 21 dias de ativismo.

A caminhada teve adesão de muitas mulheres, crianças e homens, e foi mais uma iniciativa de Selma Cezar, secretária da Mulher e da Família, que vem atuando em todas as frentes no apoio às muljheres da cidade.

Para promover a conscientização e combate à violência contra a mulher, a Secretaria da Mulher e da Família de Santana de Parnaíba realizou esta programação especial em prol da campanha “21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher”.

O evento aconteceu no Parque Tibiriçá, no bairro 120, das 8h às 12h. O início das atividades começou com um alongamento, em seguida as participantes tiveram uma aula de defesa pessoal e, após isso, fizeram a caminhada.

Foram montadas tendas com diversos serviços como: inscrições para supletivo, time do emprego e aulas de defesa pessoal, orientação jurídica, entre outros.

Para receber o kit caminhada, composto por camiseta, frutas e outros itens, os participantes entregaram 2kg de alimentos não perecíveis para as ações do Fundo Social de Solidariedade presidido pela primeira dama Vanessa Pereira.