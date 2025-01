Santana de Parnaíba – Parnaíba Idiomas: investimento em educação para formar uma geração bilíngue

Aprender um segundo idioma é um diferencial importante, que pode abrir portas no mercado de trabalho e proporcionar novas oportunidades, como intercâmbios e o desenvolvimento acadêmico. Em Santana de Parnaíba, os munícipes têm acesso facilitado a esse benefício por meio da plataforma Parnaíba Idiomas, que oferece ensino de 25 línguas de forma on-line e totalmente gratuita.

A plataforma foi criada em 2019 pela Prefeitura de Santana de Parnaíba e já atendeu 9,4 mil pessoas (usuários únicos). O ano de 2024 foi um marco para a plataforma, que registrou um recorde histórico de mais de 66,8 mil acessos. Esse avanço foi impulsionado pela adesão de mais estagiários da prefeitura, inclusão de estudantes da rede municipal, além de alunos do projeto Conectando Futuros na Nuvem.

Nos últimos 12 meses, a plataforma teve uma média de 5,5 mil acessos mensais; e desde seu lançamento já registrou cerca de 175 mil acessos. Atualmente, estão inscritas no Parnaíba Idiomas 2,4 mil pessoas com idades entre 13 e 69 anos, e o público predominante é o feminino, com destaque para a faixa etária de 13 a 19 anos. A plataforma atrai principalmente um público jovem, com a maioria dos usuários tendo até 30 anos.

COMO FUNCIONA

Para participar do Parnaíba Idiomas, a pessoa precisa ter idade a partir de 13 anos e ser homologada no município. A inscrição é feita por meio do site www.parnaibaidiomas.com.br e o interessado deve clicar em “Inscrição”, preencher os seis campos disponíveis (nome, sobrenome, CEP, e-mail, data de nascimento e um número de telefone celular), aceitar os termos e condições e clicar em “validar”. Caso as informações estejam corretas e o cidadão for homologado, ele receberá um e-mail para ativação da conta e criação da senha.

Uma vez inscrita, a pessoa tem a opção de escolher quantos idiomas quiser, e as aulas ficam disponíveis 24 horas por dia, em todos os dias da semana. Se preferir, o usuário pode baixar o aplicativo do Parnaíba Idiomas no Google Play ou App Store e fazer as aulas por smartphone ou tablet.

Com método intuitivo, a ferramenta oferece sessões informativas, suporte técnico, jogos, mesas de conversação, imersão cultural por meio de artigos e vídeos, entre outras ações. A plataforma classifica as atividades por níveis, sendo seis níveis de competência linguística conforme o Quadro Comum de Referência Europeu: do A1 (iniciante) até o C2 (domínio pleno).

LÍNGUAS OFERTADAS

O Parnaíba Idiomas oferece ensino de alemão, búlgaro, croata, dinamarquês, eslovaco, esloveno, espanhol, estoniano, finlandês, francês, francês canadense, grego, húngaro, inglês, inglês norte-americano, italiano, letão, lituano, neerlandês, polonês, português, romeno, sueco, tcheco e turco.

Segundo a gestão municipal, a plataforma tem como objetivos melhorar os conhecimentos linguísticos dos munícipes; responder às necessidades do mercado de trabalho, com oferta de formação contínua, adaptada e personalizada; democratizar o acesso à aprendizagem de idiomas; impulsionar o poder de atração econômica e turística da cidade; e conectar o munícipe com o mundo.

INCENTIVO AOS ESTAGIÁRIOS

Com o objetivo de incentivar os estagiários da prefeitura a aprender uma segunda língua, a gestão municipal promoveu, em 2024, um concurso por meio do projeto Trilhas Globais, que une o Parnaíba Idiomas e o Programa de Estágio. O concurso permite que os estagiários utilizem até duas horas semanais de sua carga horária para aprender um idioma de sua escolha. Os participantes que cumprirem mais de 15 horas de estudo e passarem por um teste de nível serão premiados.

Mais de 400 estudantes participaram do Concurso Parnaíba Idiomas na última edição e os três primeiros colocados ganharam um vale-compras como forma de incentivo e reconhecimento pelo esforço e dedicação.