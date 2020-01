Santana de Parnaíba – Prefeito Elvis Cezar vai inaugurar novos colégios antes do início das aulas

Fotos: Marcio Koch/ Secom

Na reta final das obras, os colégios dos bairros Cristal Park, Votuparim, Rancho Alegre e Jardim São Luís estão previstos para serem entregues nos próximos dias, gerando mais de 2.000 novas vagas na rede pública.

Seguindo com os investimentos em educação na cidade, nos próximos dias o Prefeito de Santana de Parnaíba, Elvis Cezar, entregará novos colégios em diversos bairros, com estruturas modernas que proporcionam a geração de aproximadamente mais de 2.000 novas vagas de ensino.

Com mais de 95% das obras concluídas, o novo Colégio João Santana, localizado no bairro do Votuparim, conta com uma área construída de 1410 m² e terá sua capacidade total de atendimento de 540 alunos do Ensino Fundamental. Já no Jardim São Luís, a nova unidade de ensino do bairro está localizada na Avenida Brasil, que encontra-se na fase final dos trabalhos e atenderá 450 alunos do Ensino Infantil, sendo 270 novas vagas e 180 destinadas aos alunos que estudam no Colégio Raio de Sol.

Em poucos dias, os moradores do Cristal Park e do Chácara das Garças contarão com seus primeiros colégios. Ambos terão capacidade para 700 alunos dos Ensinos Infantil e Fundamental, além disso,contarão com ginásio poliesportivo que poderá ser utilizado pela população fora do período de aulas.

Entrando na reta final das obras, o Colégio do Rancho Alegre está recebendo os últimos ajustes para ser entregue a população da região. A nova unidade oferecerá 200 vagas para crianças de 0 a 5 anos, em período integral, com ambientes destinados a recreação, aprendizado, além de oferecer um local adequado e seguro para que os pais possam deixar seus filhos para poderem trabalhar. O colégio Sebastião Athayde, que recebeu obras de ampliação, aumentou a capacidade em mais de 50%, chegando a 550 alunos e também está previsto para ser inaugurado antes do início do ano letivo de 2020.

Com as novas unidades, a prefeitura está aumentando a oferta de ensino e zerando a fila das creches em todo o município. Nos últimos 7 anos, 12 novos colégios foram entregues, gerando mais de 5 mil vagas. Além disso, investimentos em programas e projetos como a escola de idiomas, aulas de robótica, Mind Lab, fazem parte do plano de metas frente a qualidade da educação no município.