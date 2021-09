Santana de Parnaíba – Prefeito Marcos Tonho acompanha concretagem do 1º pavimento do Novo Hospital

Fotos: Marcio Koch/ Secom

As obras do Novo Hospital Municipal seguem avançando e na última quarta-feira (15/09), ocorreu mais um passo importante com a concretagem do 1º andar do prédio em que ficará a unidade de pronto atendimento.

Com mais de 13 mil m², a nova unidade abrigará o Pronto Socorro Infantil, Pronto Socorro Adulto, a Maternidade Municipal e contará com uma ampla e completa infraestrutura para o atendimento dos parnaibanos.

Localizado em um ponto estratégico, o novo hospital será de média complexidade e terá condições para a realização de cirurgias de pequeno e médio porte. O equipamento de saúde contará com ambientes como recepção; triagem; consultórios para atendimento adulto e infantil; área de imagens, isolamento e observação; área administrativa; ala completa da maternidade; centro cirúrgico, além de aparelhos para a realização de raio-x, ultrassonografia e tomografia e 200 leitos divididos em quartos duplos, dos quais 26 serão de UTI.

“Esse novo hospital é o sonho do cidadão parnaibano e nós teremos a oportunidade de entregar no próximo ano. Terá ressonância magnética e tomógrafo, bem como o nosso Pronto-Socorro Infantil e a nossa maternidade “, falou o prefeito Marcos Tonho enquanto acompanhava o andamento da obra.

Com 100% dos recursos para a execução reservados desde o ano passado, a obra teve início no final de outubro de 2020 e está prevista para ser entregue no segundo semestre de 2022.