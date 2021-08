Santana de Parnaíba – Prefeito Marcos Tonho assina contrato da nova UBS do Ingaí

Foto: Fabiano Martins/ Secom

Com o objetivo de trazer mais qualidade de vida, comodidade e ampliação no atendimento,na semana passada, o prefeito Marcos Tonho assinou o contrato para a construção da Nova UBS no Ingaí.

A nova UBS, que terá 634,38 m² de área construída e ficará localizada na Estrada Municipal do Ingaí, altura aproximada do número 2302, contará com 5 consultórios médicos, 2 consultórios médicos ginecológicos, 2 consultórios odontológicos, sala de coleta de exames, farmácia e sala de entrega de medicamentos, sala de vacinação, sala de medicação, sala de inalação, estabilização e os demais ambientes administrativos/ técnicos e banheiros. Além de os atendimentos de clínica médica, ginecologia, eletrocardiograma, odontologia, pediatria, psiquiatria e serviço social.

O projeto prevê 13 vagas para automóveis, 6 vagas para motocicletas, 2 vagas exclusivas PCD, 2 vagas exclusivas para idosos e 2 vagas exclusivas para ambulâncias.

Além da melhoria nos serviços, a construção da nova unidade de saúde no bairro proporcionará economia aos cofres públicos. O prefeito Marcos Tonho falou da importância da cidade continuar investindo na saúde básica do município. “É com muito alegria que venho aqui anunciar para a população de Santana de Parnaíba, mais especificamente para o bairro do Ingaí, o investimento que estamos fazendo na saúde da nossa cidade. Precisamos investir na saúde básica e é isso que estamos fazendo, dando continuidade ao trabalho realizado nos últimos 8 anos. A saúde básica, o primeiro atendimento, é essencial para que possamos evitar outras doenças”.