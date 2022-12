Santana de Parnaíba – Prefeito Marcos Tonho participa de entrega de Sacolinhas de Natal em Santana de Parnaíba

Foto: Secom

As últimas semanas foram de muita alegria para as crianças das unidades assistenciais de Santana de Parnaíba que começaram a receber as tradicionais Sacolinhas de Natal, compostas por brinquedos, roupas e calçados.

A primeira entrega beneficiou os munícipes atendidos pelo CRAS Jaguari e foi realizada no Colégio Senador Teotônio Vilela, na terça-feira (06/12). Já na quarta-feira, foi a vez dos moradores atendidos pelo NAS Itapuã, na quinta o NAS Colinas e nesta sexta o CRAS Centro.

No sábado, 10, quem recebeu as sacolinhas foram os munícipes atendidos pelo CRAS São Pedro, na próxima segunda foi a vez do CRAS Casa das Famílias, na região do Parque Santana, e dos assistidos na região central. Depois, receberam os presentes as crianças acompanhadas pelo CRAS Cururuquara, e encerrando a programação acontecerá a entrega do CRAS Fazendinha, no dia 14.

A expectativa é que mais de 7 mil crianças do município sejam beneficiadas com o recebimento dos presentes de natal. As sacolinhas são montadas com apoio de pessoas que se engajam com a causa, como moradores, empresários, servidores públicos, entre outros. Para receber, a criança precisa estar cadastrada na unidade de assistência social mais próxima da sua residência.