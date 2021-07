Santana de Parnaíba – Prefeito Marcos Tonho realizou a entrega de cerca de 130 óculos para os moradores da cidade

Foto: Fabiano Martins/ Secom

Para seguir promovendo qualidade de vida aos moradores da cidade, na última quarta-feira (07), o prefeito Marcos Tonho participou da entrega de cerca de 130 óculos gratuitos para as famílias atendidas pelos CRAS e NAS de Santana de Parnaíba

A cerimônia, que aconteceu na Arena de Eventos, contou com todos os protocolos de prevenção contra o coronavírus e teve a presença de representantes do executivo e legislativo, secretários municipais, além dos munícipes atendidos pelo CRAS Centro e Fazendinha e NAS Itapuã.

Para fazer a solicitação dos óculos, os moradores atendidos pelas unidades de Assistência Social do município devem apresentar a receita médica. Na sequência eles são chamados para a escolha do modelo e ajustes necessários e, depois, são avisados da data de entrega.

O prefeito Marcos Tonho, em suas palavras, falou da emoção que estava sentindo no momento da entrega dos óculos para os munícipes.

“Nosso governo investe no social. Foram mais de 130 óculos entregues, em um evento que me deixou muito contente e com muita alegria no meu coração. Receber das pessoas o carinho, isso me motiva ainda mais a trabalhar por essa população.