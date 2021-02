Santana de Parnaíba: Prefeito Marcos Tonho renova 100% da frota de ambulâncias na cidade

Foto: Marcio Koch/ Secom

Na data de ontem, o prefeito de Santana de Parnaíba, marcos Tonho, inaugurou toda a frota de ambulânciaque atende as ocorrências a cidade.

Ao todo são 20 novas ambulâncias, dentre as quais estão duas modernas UTIs móveis com capacidade para prestar suporte em casos de maior complexidade com equipamentos como desfibrilador, bomba de infusão e respirador.

Além dos veículos que são gerenciados pelo município, a cidade ainda dispõe de duas bases do SAMU, que foram implantadas no início de 2020 e estão localizadas em pontos estratégicos na Fazendinha e Alphaville.