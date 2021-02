Santana de Parnaíba: Prefeito Marcos Tonho visita Farmácia Todo Dia

Foto: Secom

Farmácia Todo Dia começa a funcionar de segunda a segunda das 08h às 18h

A cidade que possui o maior estoque de medicamentos da região agora conta com mais uma novidade para os pacientes atendidos pela rede pública de saúde de Santana de Parnaíba.

A Farmácia Todo Dia, que funcionará de segunda a segunda, das 08h às 18h. Localizada no recém-inaugurado Complexo da Saúde, na rua Prof. Edgar de Moraes, 868, o novo equipamento público facilitará a vida de todos os cidadãos homologados no cadastro municipal, que, munidos de documento de identificação e receita, poderão retirar seus medicamentos mesmo em feriados e pontos facultativos, não necessitando mais esperar o próximo dia útil. Fora isso cabe destacar a localização estratégica da unidade, que fica próxima ao PAM Santa Ana, Pronto Socorro Infantil e AME Parnaíba.

Na última semana, o prefeito Marcos Tonho esteve presente na unidade para fiscalizar o serviço prestado pela administração pública. ”Vamos continuar dando continuidade a todo trabalho realizado pela gestão do prefeito Elvis Cezar, a cada dia que passa, estamos procurando melhorar ainda mais os serviços para a população. Todos os dias, tenho visitado as obras em andamento e as que já foram entregues, e saber o que a população acha de cada serviço”, disse o prefeito Marcos Tonho.