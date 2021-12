Santana de Parnaíba – Prefeitura adquire Fuzis 556 e é uma das primeiras do Brasil equipada com o armamento

Foto: Secom

Santana de Parnaíba ganhou um reforço de peso para o combate à criminalidade. No dia 02, o prefeito Marcos Tonho recebeu em seu gabinete os fuzis 556, que serão utilizados pelo GCM no dia a dia de trabalho de manutenção da segurança na cidade.

O armamento possui garantia de boa precisão a uma distância de até 900 metros e um alto poder de repressão a crimes de maior potencial ofensivo, fazendo parte do arsenal de guerra dos principais exércitos e sendo, até pouco tempo atrás no Brasil, de uso exclusivo das forças armadas.

A aquisição do armamento faz parte da política pública adotada nos últimos anos com investimentos como a renovação constante da frota de viaturas, novos fardamentos, a compra de pistolas 9 mm e Carabinas EDUCAÇÃO CTT.40, entre outras ações, que levaram a cidade a se tornar referência em segurança pública, a mais segura da região metropolitana de São Paulo há 7 anos e mantendo o posto de 2.ª mais segura do país entre as cidades com mais de 100 mil habitantes.

O prefeito Marcos Tonho durante a entrega do armamento falou de como a cidade e os guardas estão equipados para combater a criminalidade na cidade. “Santana de Parnaíba sai na frente mais uma vez, somos a única guarda do Estado de São Paulo e do Brasil portando Fuzis 556. Nossa cidade está extremamente preparada para atuar tanto de forma preventiva ou repressiva, se necessário, na nossa cidade”.