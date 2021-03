Santana de Parnaíba: prefeitura envia carta de intenção para a compra da vacina Sputnik V

Santana de Parnaíba vai comprar 100 mil doses da vacina Sputnick V e abrir mais 16 novos leitos de UTI e 30 de enfermaria para o combate ao coronavírus em Santana de Parnaíba.

Os 16 novos leitos de UTI serão implantados no Centro de Combate ao Coronavírus no bairro Fernão Dias e os 18 leitos de enfermaria no PAM Santana na região central e outros 12 leitos de enfermaria na UPA do bairro Fazendinha para o tratamento da Covid-19.