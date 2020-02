Santana de Parnaíba: Prefeitura informa!

A prefeitura informa que, devido as fortes chuvas na Região, funcionários, professores e alunos, estão impossibilitados de comparecerem aos colégios municipais. Prezando pelo bem estar de todos, as aulas do período da tarde e noite ficarão suspensas. Informações entrar em contato com o Colégio ou na Secretaria de Educação: 4622-8600.