Santana de Parnaíba – Prefeitura em parceria com governo do estado oferece Programa NovoTec para os jovens parnaibanos

O Programa NovoTec do Governo do Estado em parceria com a prefeitura de Santana de Parnaíba, está com inscrições abertas, para os jovens de 14 a 24 anos de escolas públicas, com diversos cursos profissionalizantes. Os alunos poderão receber uma bolsa auxílio de R $150,00 por mês e realizar os cursos de forma gratuita.

Poderão escolher entre os cursos de Qualificação em Excel, Marketing Digital, Confeitaria, Design de Moda, Edição de Vídeo para youtubers, Programação para Android, Auxiliar de Logística e Desenvolvimento Mobile. Incluindo os cursos de idiomas que estão disponíveis na plataforma. Para mais informações e a realização da inscrição, basta acessar o site, www.novotec.sp.gov.br.