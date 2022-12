Santana de Parnaíba é premiada na II Edição do Band Cidades Excelentes

Fotos: Fabiano Martins/ Secom

Na II Edição do ‘Prêmio Band Cidades Excelentes’, o município de Santana de Parnaíba despontou, mais uma vez, como referência em gestão pública.

No dia do evento, Santana de Parnaíba foi premiada como a nº 1 nas categorias de ‘Educação’ e de ‘Desenvolvimento Econômico/Ordem Pública’, superando os demais municípios do Estado de São Paulo com população acima dos 100 mil habitantes, no ranking elaborado pela Rede Bandeirantes de Comunicação em parceria com o Instituto Áquila.

Além dos indicadores onde ocupou a primeira colocação, ainda foi destaque na categoria Saúde e Bem-estar, onde foi uma das finalistas e no Indice Geral do ‘Prêmio Band Cidades Excelentes’ ficou entre as melhores do Estado.



Presente na cerimônia realizada nos estúdios da Rede Bandeirantes, ao lado do ex-prefeito e amigo, Elvis Cezar, o prefeito Marcos Tonho (ambos na foto acima) revelou muita satisfação pela premiação. E, Elvis também falou sobre as conquistas alcançadas pela cidade.

Pontuação

No Índice de Gestão Municipal Áquila (IGMA), de ‘Educação’, a cidade contabilizou um 78,66 pontos. Em ‘Desenvolvimento Econômico e Ordem Pública’, 78,34 pontos.

E, em 5 dos 6 pilares analisados pelo instituto, Santana de Parnaíba conseguiu uma pontuação superior a 70 pontos, totalizando uma média de 72,73 pontos no IGMA, um excelente desempenho a ser bem comemorado.