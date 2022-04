Santana de Parnaíba – O presidenciável do PDT, Ciro Gomes, esteve em evento na cidade apresentando Elvis Cezar como o seu pré-candidato ao Governo de São Paulo

Fotos: Gláucia Poppe e PDT

Ontem à noite, o PDT trouxe o seu candidato à presidência Ciro Gomes, que veio apresentar o seu candidato ao Governo de São Paulo, Elvis Cezar da cidade de Santana de Parnaíba, ex-prefeito por dois mandatos e vereador no passado e que também foi presidente da Câmara Municipal.

Primeiro, por volta das 18h:30, na Arena de Esportes José Roberto Guimarães, aconteceu uma coletiva de imprensa que contou com a mídia televisiva Globo, CNN, BAND, Record e outras, mídia de rádio e mídia impressa.

Ciro Gomes não se apresentou como terceira via, e sim, com um candidato à Presidência da República do Brasil, e respondeu perguntas dos jornalistas voltadas a sua futura candidatura.

Elvis, ao seu lado, disse a que veio. Ele que tem um destacado histórico de obras e realizações diversas em Santana de Parnaíba, em seus dois mandatos seguidos como prefeito, tendo finalizado o último em 31.12.2021, e eleito o seu sucessor indicado, Marcos Tonho, disse que pretende levar a mesma metodologia pragmática que adotou na cidade, e que chamou de científica, para o Estado de SP.

O evento ocorreu na nova Arena de Esportes José Roberto Guimarães, com a presença de autoridades da diretiva nacional e estadual do PDT, do prefeito anfitrião Marcos Tonho, do pai de Elvis, o deputado estadual Cezar e Selma Cezar, sua esposa. A Arena ficou lotada com apoiadores e correligionários.