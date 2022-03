Santana de Parnaíba promove Feira da Mulher Empreendedora de 11 a 13 de março

Foto: Secom

Para incentivar as micro e pequenas empresárias da cidade, a Secretaria da Mulher organizará a 4ª edição da Feira da Mulher Empreendedora. O evento acontece de 11 a 13 de março e reunirá mais de 100 expositoras do município.

Realizada na Praça 14 de Novembro, no Centro Histórico, das 14h às 20h, a feira proporcionará a oportunidade para que as empreendedoras mostrem seus produtos e serviços para a população da cidade e região, além de ampliar seus clientes, gerar renda e ampliar seu network. A expectativa é que mais de 10 mil pessoas participem do evento.

A inscrição das participantes se deu por meio da doação de duas cestas básicas que serão entregues ao Fundo Social. Para ajudar com as vendas e no crescimento dos negócios, a prefeitura ofereceu cursos de empreendedorismo, administração, organização e orientações do Sebrae.