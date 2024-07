Santana de Parnaíba promove festa à padroeira da cidade com procissão

Fotos: Divulgação

Na última sexta-feira (26/7), Santana de Parnaíba celebrou o Dia de Santa Ana com eventos no Centro Histórico. A padroeira do município foi homenageada com atividades que ocorreram durante todo o dia e culminaram com a procissão, apresentação musical de Ricardo Sá e queima de fogos.

Tradicional na cidade, o evento é promovido pela Paróquia Santa Ana em parceria com a Prefeitura de Santana de Parnaíba.

Pela manhã, a celebração começou com o repique dos sinos da Igreja Matriz, marchinha pelo Centro Histórico, missa de bênção aos avós, além do Café Caipira na Praça 14 de Novembro. No mesmo local, pela tarde, foi realizada apresentação musical com Kívia Pascoal e iniciada a quermesse, que se estendeu pela noite.

No final da tarde, centenas de pessoas participaram da missa celebrada pelo padre Marcelo Augusto, sob o tema “Santa Ana, Modelo de Fé, Esperança e Caridade”. Na sequência, foi realizada uma procissão que saiu da Igreja Matriz, passou pela rua Suzana Dias e pela Praça 14 de Novembro, com encerramento na igreja.