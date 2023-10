Santana de Parnaíba promove Megafeirão de empregos com mais de 4 mil vagas no dia 21 no Poupa Tempo

Foto: Secom

A Prefeitura de Santana de Parnaíba realiza no Poupatempo Fazendinha no sábado, (21/10), um megafeirão de empregos com mais de 4 mil vagas. A ação sob a responsabilidade da Secretaria de Emprego, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semedes), será efetuada por intermédio do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT).

Entre as oportunidades, há vagas para os cargos de logística, auxiliar de cozinha, cozinheiro, atendente, ajudante de obras, ajudante de serralheria e auxiliar de serviços gerais.

Para participar do megafeirão é necessário ter idade acima de 18 anos, ensino médio incompleto, e comparecer ao Poupatempo Fazendinha com currículo, RG e CPF (originais), no horário das 9h às 16h.

Segundo a Semedes, os salários e benefícios serão informados no local. O Poupatempo Fazendinha está instalado na Av. Tenente Marques, nº 5297 – Jardim do Luar (Fazendinha).