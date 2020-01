SANTANA DE PARNAÍBA VAI TER O SEU PRÓPRIO POUPA TEMPO

Foto: Marcio Koch / Secom

Já está em construção na Avenida Tenente Marques, o prédio que abrigará o Simplifica Parnaíba, np bairro da Fazendinha, um similar do Poupa Tempo municipal que abrigará em um só lugar emissão de documentos e serviços públicos.

Havera outra unidade no Paço Municipal na região central da cidade. O espaço na Fazendinha contará também com o Posto de Atendimento ao Trabalhador, centro de qualificação profissional, banco do povo, salas multi-uso para atividades artísticas e culturais e muito mais.