Santana de Parnaíba realiza Semana do Meio Ambiente de 05 a 11 de junho

Foto: Divulgação Secom

A Prefeitura de Santana de Parnaíba, por meio da secretaria de Meio Ambiente e Planejamento, organizou uma semana repleta de ações sustentáveis de 05 a 11 de junho para celebrar a semana do meio ambiente.

As atividades terão início no dia internacional do meio ambiente que é comemorado no sábado, dia 05/06, com a inauguração do Ecoponto no bairro Cidade São Pedro em parceria com a cooperativa de reciclagem AVEMARE.

No domingo, 06/06, será aberta a exposição de fotos de animais para adoção no Terminal Rodoviário do Centro.

Na segunda-feira, 07/06, o Centro Administrativo Bandeirantes receberá a exposição e o lançamento da cartilha Mastofauna.

Na terça-feira, 08/06, os alunos da rede municipal de ensino receberão gratuitamente um lápis semente.

Na quarta-feira, 09/06, será realizada a reunião do CONDEMAS que é o Conselho de Defesa do Meio Ambiente Municipal Sustentável, para discutir e propor normas, planos, programas e ações relativos à proteção do meio ambiente e ao uso sustentável dos recursos naturais de Santana de Parnaíba, bem como deliberar sobre a aprovação de todo e qualquer projeto que envolva decisão ambiental na cidade, no mesmo dia será lançado o vídeo institucional do conselho.

Na quinta-feira, 10/06, será apresentada no Centro Administrativo Bandeirantes a caminhonete, recebida através de uma doação, que atuará na fiscalização ambiental do município e no mesmo dia será assinado o decreto que cria o Selo Ambiental que premiará as empresas da cidade amigas do meio ambiente que adotam práticas sustentáveis.

Para fechar a semana do meio ambiente, na sexta-feira, 11/06, será inaugurado o Ecoponto do Centro Administrativo Bandeirantes e no mesmo dia será assinada a minuta do projeto de lei que cria a Guarda Mirim Ambiental de Santana de Parnaíba. Para mais informações, entre em contato com a Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento através do telefone (11) 4622-7517.