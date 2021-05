Santana de Parnaíba realizará Feira da Mulher Empreendedora de 10 a 12 de junho

Foto: Arquivo Sandro Almeida/ Secom – Divulgação (outro evento na praça, passado antes da pandemia)

Evento vai proporcionar a exposição dos produtos e criação de redes de relacionamentos entre as empreendedoras

e clientes na cidade, bem como a geração de empregos

A Secretaria da Mulher e da Família, Fundo Social de Solidariedade, Secretaria de Cultura e a SEMEDES de Santana de Parnaíba se uniram para organizar uma feira com exposição da produção de mulheres empreendedoras parnaibanas que será realizada nos dias 10, 11 e 12 de junho, na Praça XIV de Novembro (Praça do Coreto) no Centro Histórico da cidade.

Todas as medidas de combate a disseminação do coronavírus serão adotadas: disponibilização de álcool em gel na entrada e espaços, aferição de temperatura, obrigatoriedade de utilização de máscaras e monitoramento da quantidade de frequentadores.

Na quinta e sexta-feira (10 e 11/06) o evento acontecerá das 16h às 21h e no sábado (12/06) das 10h às 16h. A Feira da Mulher Empreendedora é um evento para incentivar, fortalecer e promover as mulheres empreendedoras ou que desejam empreender em Santana de Parnaíba.

O encontro tem objetivo de facilitar a geração de renda, colaborando com a retomada econômica e estimular novos negócios para as mulheres empreendedoras que foram impactadas pelo período em que as atividades ficaram paralisadas por conta da pandemia.

No evento, as mulheres terão a oportunidade de mostrar as habilidades na apresentação e comercialização dos produtos. Além disso, poderão aumentar a rede de contatos para alavancar suas vendas e favorecer o crescimento dos negócios em uma semana em que é celebrado o Dia dos Namorados (12/06), condição perfeita para a comercialização de presentes para esta data tão especial para os casais.

As mulheres que desejam expor seus negócios para o público, comercializar seus produtos, captar novos clientes, fazer novos contatos, conhecer outras empreendedoras e incentivar o empreendedorismo feminino da cidade deverão se inscrever no link https://forms.gle/ UXZ5MmGD1o8suPMx8 até as 17h do dia 28/05.

A feira terá como prioridade a exposição de empreendedoras que residam ou tenham CNPJ com endereço de Santana de Parnaíba, sendo profissionais liberais ou com empresas constituídas de todos os portes: micro, pequena, média e grande empresa.

A empresa ou negócio tem que ter obrigatoriamente uma mulher como proprietária ou sócia-proprietária para que a inscrição seja realizada e o espaço disponibilizado. Pode ser exposto qualquer tipo de produto ou serviço, independente do segmento, ficando a cargo de cada expositora trazer seus materiais e divulgá-los nos limites adequados.

O evento vai promover a solidariedade, todos os visitantes poderão colaborar com a doação de alimentos não perecíveis e será solicitado às mulheres empreendedoras, que vão expor na feira, a doação de duas cestas básicas para auxiliar o Fundo Social de Solidariedade.